«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5 млрд за потерю активов в Крыму

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов за убытки, «причиненные экспроприацией активов в Крыму», сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что «Нафтогаз» в последних числах июня подал исковое заявление о компенсации убытков в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

Предположительно, суд вынесет решение по этому иску не ранее конца 2020 года.

Напомним, в конце февраля 2018 года Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования украинской нефтяной госкомпании и признала «Газпром» нарушителем контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину.

Суд обязал российскую газовую монополию доплатить 4,63 миллиарда долларов за недопоставленные энергоресурсы — с учетом долгов самого «Нафтогаза» перед «Газпромом» эта сумма сократилась до 2,56 миллиарда.

В июле нынешнего года Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу корпорации «Газпром» на аресты ее задолженности и активов по иску компании «Нафтогаз Украины».