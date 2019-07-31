Если бы животные могли разговаривать: 10+ смешных комиксов

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Художник Джимми Крэйг (Jimmy Craig) рисует забавные комиксы, в которых рассказывает, о чём думают братья наши меньшие. Свой проект о мыслях животных автор так и назвал — «They Can Talk», что переводится как «Они умеют говорить». Благодаря его иллюстрациям можно очутиться в мире, где люди и звери разговаривают на одном языке и понимают друг друга.

За творчеством художника следят уже 408 тысяч подписчиков в Instagram и 510 тысяч — на Facebook. Мы тоже не остались равнодушными к этому милому юмору и собрали для вас несколько смешных рисунков. Осторожно, после просмотра этих комиксов возникает непреодолимое желание погладить собаку, поцеловать рыбку и прижать к себе любимую кошку!

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Люди часто фантазируют на тему, а что если бы люди и животные поменялись местами. «Ридус» публиковал для вас подборку сумасшедших картинок из такой параллельной вселенной.

Также мы писали о гениальных иллюстрациях ироничной Татьяны Задорожной, которая очень смешно рисует нас с вами. Глядя на её творчество, просто невозможно не рассмеяться!

А ещё мы рассказали вам про художника, который проиллюстрировал очень странные вещи, увиденные в окно. Да-да, мы тоже очень удивились!