Клещей, распространяющих боррелиоз, стало больше

Ученые рассказали, что болезнь Лайма или боррелиоз, переносчиком которой являются клещи, все больше распространяется по Европе, США и Великобритании. Количество случаев заболевания после укуса клеща возросло в три раза.

Напомним, что клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, передающееся клещами после укуса. Боррелии со слюной попадают в кожу и в течение нескольких дней размножаются, далее распространяются во внутренние органы. От укуса до появления первых симптомов проходит до 30 дней.

Нередко болезнь приводит к серьезным проблемам со здоровьем и даже летальному исходу.

Авторы исследования просмотрели базу заболеваний жителей Великобритании с 2001 по 2012 год и выяснили, что было зафиксировано 4083 случая болезни Лайма.

В 2012 году в стране было зарегистрировано более 7700 случаев заражения боррелиозом. Согласно последним данным, на сегодняшний день случаев заболевания стало в три раза больше.



Многие не знают об опасностях, связанных с укусом клеща. Как правило, люди обращаются за помощью, когда прошло слишком много времени, — рассказали ученые.

В 2015 году в России было зарегистрировано 536756 обращений после укуса клеща, только у 7359 обратившихся обнаружили болезнь Лайма.

Самыми опасными регионами, где чаще всего находят инфицированных боррелиозом клещей, считаются Кировская, Вологодская и Ярославские области.

Для профилактики специалисты советуют надевать длинные штаны и заправлять их в сапоги, после прогулки тщательно осматривать вещи и тело. Такие меры предосторожности смогут защитить не только от энцефалита, боррелиоза, но и от бабезиоза — редкого инфекционного заболевания человека и животных, которое тоже передается через укус клеща.

