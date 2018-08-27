Безопасно ли давать антибиотики детям

Команда ученых из Школы общественного здоровья Блумберга при Университете Джонса Хопкинса провела исследование, в ходе которого выяснилось, насколько безопасно давать детям антибиотики.

Хотя бы раз каждый родитель вставал перед выбором: давать или нет ребенку антибиотики. Конечно, при тяжелых заболеваниях выбирать не приходится, но иногда педиатры назначают серьезные лекарства при обычной простуде. Как в этом случае быть родителям?

Авторы нового исследования проанализировали все за и против и выяснили, к чему может привести прием антибиотиков в раннем детстве.

Ученые проанализировали медицинские карты более 160 тысяч случайных детей и выяснили, что почти 2/3 из них хотя бы раз в жизни лечились антибиотиками. Оказалось, что подростки, принимавшие антибиотики в детстве, в среднем весят на 1,3 килограмма больше своих сверстников, которые не употребляли такие препараты.

Мы проанализировали и другие исследования, в которых изучалась проблема набора веса при приеме антибиотиков. Действительно, использование антибиотиков может оказывать постоянный эффект на набор веса, продолжающийся и в зрелом возрасте, — рассказали ученые.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что при приеме антибиотиков в кишечнике гибнут определенные бактерии и им на смену приходят другие, которые уже по-другому расщепляют пищу. Частый прием антибиотиков ведет к постоянной смене микрофлоры, из-за чего кишечник начинают заселять разные виды бактерий.

Они могут враждовать между собой, из-за чего процесс усваивания пищи замедляется. По мнению авторов работы, такое изменение микрофлоры желудка может привести к увеличению количества калорий в питательных веществах, поглощаемых человеком.

Беременность и антибиотики

В своем исследовании ученые вспомнили работу датских медиков, которые доказали, что прием антибиотиков во время беременности увеличивает риск ожирения у будущего ребенка. Исследование проводилось на тысячах школьников.