Украинских моряков могут отпустить до октября

Адвокат украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, Николай Полозов заявил, что они могут быть освобождены в течение двух месяцев под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

«По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что обвиняемые в нарушении российской границы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину», — пишет газета «Известия».

Как пояснил изданию высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, Москва действительно готова передать 24 моряка Киеву в случае получения письменных гарантий, как это и было фактически заявлено в ноте МИД, отправленной украинской стороне 25 июня, но отвергнутой Павлом Климкиным. Как выяснилось, Климкин сделал это без согласования с президентом Владимиром Зеленским, что вызвало в Киеве скандал и привело к рассмотрению вопроса об увольнении министра.



«Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве», — подтвердил Николай Полозов.

По словам адвоката, документы об освобождении украинских моряков находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя — следователя, в производстве которого находится это дело. Именно он должен в установленный законом срок — три дня — вынести по данному вопросу решение. В случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи, в противном случае постановление можно будет обжаловать.

Как сообщал «Ридус», 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». При задержании применялось оружие, а буксир «Яны Капу» столкнулся с российским пограничным судном «Дон». Экипаж украинских судов был арестован и предан суду за незаконное пересечение государственной границы России. В настоящее время все 24 нарушителя границы находятся под арестом в московских СИЗО.

В Госдепартаменте США вступились за Украину и пригрозили России «изоляцией», а затем дополнительно — «болью и последствиями». Президент Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков. 17 июля 2019 года между главами государств состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили обмен удерживаемых в РФ украинцев и удерживаемых на Украине россиян по схеме «всех на всех». Комментируя беседу, Зеленский отметил, что предложил Путину начать обмен с украинских моряков.

24 июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой договоренности с российскими властями по вопросу освобождения украинских моряков. Она уточнила, что по этому делу завершается оформление документов. «Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — сказала Денисова.