Более 20 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России в прошлом году
- 31 июля 2019, 09:39
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В России в 2018 году умерло 20 тысяч 597 человек, инфицированных ВИЧ, говорится в докладе «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018».
Отмечается, что смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%, в 2017 году скончались 20 тысяч 45 человек.
Согласно статистике, большинство умерших — люди в возрасте от 25 до 55 лет.
В докладе, опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ, говорится, что доля ВИЧ-инфекции, как причины смерти, в структуре смертности населения России растет год от года.
Наибольший уровень заболеваемости в 2018 году зафиксирован в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах.
Ранее «Ридус» сообщал, что количество регионов с эпидемией ВИЧ в России за последние три года увеличилось более чем на 40%.
По данным Роспотребнадзора, в 2018 году ВИЧ заразились 87,7 тысячи человек.
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