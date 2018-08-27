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Более 20 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России в прошлом году

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© pixabay.com

© pixabay.com

В России в 2018 году умерло 20 тысяч 597 человек, инфицированных ВИЧ, говорится в докладе «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018».

Отмечается, что смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%, в 2017 году скончались 20 тысяч 45 человек.

Согласно статистике, большинство умерших — люди в возрасте от 25 до 55 лет.

В докладе, опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ, говорится, что доля ВИЧ-инфекции, как причины смерти, в структуре смертности населения России растет год от года.

Наибольший уровень заболеваемости в 2018 году зафиксирован в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах.

Ранее «Ридус» сообщал, что количество регионов с эпидемией ВИЧ в России за последние три года увеличилось более чем на 40%.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году ВИЧ заразились 87,7 тысячи человек.

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