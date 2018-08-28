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0011906

Сбежавшая с 40 млн долларов жена правителя Дубая попросила защиты в Лондоне

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Принцесса Хайя, жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, запросила защиты для себя и своих детей у Высокого суда Лондона, сообщает Reuters.

В частности, как отмечает агентство, принцесса попросила суд защитить свою дочь от принудительного брака.

Кроме того, высокопоставленная особа хочет добиться права судебной опеки для своих детей и попросила выдать ей специальные охранные ордера для защиты.

Как ранее писал «Ридус», месяц назад стало известно, что принцесса Хайя в феврале этого года сбежала от мужа, прихватив с собой 31 миллион фунтов стерлингов, что примерно равно 40 миллионам долларов.

Принцесса отправилась в Германию с 11-летней дочерью и 7-летним сыном, где запросила убежище и подала документы на развод. Эмир Дубая обращался к германским властям с требованием выдать ему жену и детей, но получил отказ. Это спровоцировало дипломатический кризис между Германией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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