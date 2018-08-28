Сбежавшая с 40 млн долларов жена правителя Дубая попросила защиты в Лондоне
- 31 июля 2019, 09:04
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Принцесса Хайя, жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, запросила защиты для себя и своих детей у Высокого суда Лондона, сообщает Reuters.
В частности, как отмечает агентство, принцесса попросила суд защитить свою дочь от принудительного брака.
Кроме того, высокопоставленная особа хочет добиться права судебной опеки для своих детей и попросила выдать ей специальные охранные ордера для защиты.
Как ранее писал «Ридус», месяц назад стало известно, что принцесса Хайя в феврале этого года сбежала от мужа, прихватив с собой 31 миллион фунтов стерлингов, что примерно равно 40 миллионам долларов.
Принцесса отправилась в Германию с 11-летней дочерью и 7-летним сыном, где запросила убежище и подала документы на развод. Эмир Дубая обращался к германским властям с требованием выдать ему жену и детей, но получил отказ. Это спровоцировало дипломатический кризис между Германией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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