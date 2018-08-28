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Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

С 31 июля в России вступил в силу Федеральный закон № 76-ФЗ об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Закон об ипотечных каникулах вышел 1 мая 2019 года и наделил заемщиков, попавших в трудное положение, правом взять полугодовую паузу в обслуживании кредита, не опасаясь заоблачных штрафов и не рискуя потерей квартиры. Действие закона Госдума распространила не только на новые кредитные договоры, но и на действующие. Но воспользоваться этим правом можно лишь по одному разу на каждый кредитный договор.

Есть несколько обязательных условий предоставления льготы: размер кредита — не более 15 миллионов рублей (до тех пор, пока правительство не пересмотрит высоту этой планки), предмет ипотеки — единственное жилье заемщика, условия договора по требованию заемщика ранее не менялись.

Свое затруднительное положение клиент должен подтвердить банку документально. Наиболее распространенные ситуации — потеря работы, признание заемщика инвалидом (I или II группы), его временная нетрудоспособность от 2 месяцев и более подряд и т. д. Полный перечень указан в тексте закона. Если по прошествии десяти дней банк не запросил дополнительные документы, ипотечные каникулы считаются одобренными.

В течение шести каникулярных месяцев заемщик имеет право приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер. На эти полгода вводится запрет на изъятие единственного жилья заемщика, переданного в залог. Информация об отсутствии (уменьшении размера) платежей в период каникул не включается в кредитную историю заемщика.

После того, как ипотечные каникулы закончатся, заемщик должен погасить оставшийся долг в соответствии с первоначальными условиями и графиком платежей, а после этого внести суммы, не уплаченные во время ипотечных каникул. Срок возврата кредита для этого будет продлен.

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