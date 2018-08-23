Выехавший на тротуар водитель Rolls-Royce избил петербуржца за замечание

На Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге водитель купе Rolls-Royce проехал по тротуару, а за сделанное ему пешеходом замечание избил его.

Сотрудники ГИБДД в итоге задержали 26-летнего водителя на набережной Черной речки.

На него были составлены сразу два протокола: за езду по тротуару и за наличие неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.

В настоящее время решается вопрос о принятии процессуального решения по факту нанесения телесных повреждений пешеходу, сообщили ТАСС в региональном ГУМВД.

В соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, запечатлевшее инцидент.

По словам автора ролика, в люксовой иномарке, разъезжавшей по тротуару, находились трое молодых людей. Когда же навстречу машине вышел отважный пешеход, пассажир Rolls-Royce вступил с ним рукопашный бой и даже применил газовый баллончик. Когда же одолеть пешехода не удалось, на помощь своему приятелю пришли еще двое мужчин, сидевшие до этого в машине. Втроем они отогнали мужчину от автомобиля, оставив его без футболки.