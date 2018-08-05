Тест: Как вы относитесь к своему телу?
- 30 июля 2019, 18:48
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Все мы знаем, как важно следить за своим телом — правильное питание, регулярные занятия спортом и полноценный отдых не только помогают нам добиться фигуры мечты, но укрепляют здоровье. Пройдите наш ассоциативный тест, чтобы узнать как вы на самом деле относитесь к своему телу, что вы готовы сделать для своего физического самосовершенствования и достаточно ли хорошо вы о себе заботитесь.
Согласны с результатом теста? Психологи считают, что поиск нового дома равен стремлению улучшить свои физические данные и внешний вид. Делитесь своим мнением в комментариях, а тест обязательно отправьте своим друзьям и родным!
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