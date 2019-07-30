В Петербурге мужчина напал с топором на сотрудников финансового учреждения
- 30 июля 2019, 16:32
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции в Санкт-Петербурге мужчина набросился с топором на сотрудников финансовой организации.
В результате нападения два человека госпитализированы с различными травмами.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, посетитель одного из финансовых учреждений выразил недовольство качеством предоставленных ему услуг и нанес предметом, похожим на топор, телесные повреждения двум сотрудникам.
Личность подозреваемого уже установлена, ведется его розыск, приводит сообщение РИА Новости.
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