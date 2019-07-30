В Петербурге мужчина напал с топором на сотрудников финансового учреждения

В одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции в Санкт-Петербурге мужчина набросился с топором на сотрудников финансовой организации.

В результате нападения два человека госпитализированы с различными травмами.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, посетитель одного из финансовых учреждений выразил недовольство качеством предоставленных ему услуг и нанес предметом, похожим на топор, телесные повреждения двум сотрудникам.

Личность подозреваемого уже установлена, ведется его розыск, приводит сообщение РИА Новости.