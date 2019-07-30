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Индия заключила с Россией контракт на покупку авиационных ракет

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

Около тысячи российских авиационных ракет различного назначения будет поставлено в Индию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

По его словам, не так давно между Россией и Индией были подписаны «крупные контракты».

Детали сделки собеседник агентства не раскрыл.

Ранее индийское агентство ANI сообщило, что Нью-Дели заключил с Москвой контракт на покупку авиационных управляемых ракет Р-27 класса «воздух — воздух» для истребителей Су-30МКИ из состава индийских ВВС.

Стоимость контракта составляет 15 млрд рупий, что равно более чем 200 млн долларов США, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», месяц назад индийское правительство заключило срочный контракт с Россией на поставку противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.

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