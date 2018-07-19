«Инопланетянка»: девушка покрасила волосы и у неё распухла голова

20-летняя британка Стеф О’Делл (Steph O’Dell) решила покрасить волосы, чтобы выглядеть великолепно во время визита к своей сестре Эмбер в Амстердам. Для получения нового образа девушка отправилась в местную парикмахерскую и покрасила волосы, из-за чего её выходные превратились в кошмар. Дело в том, что у Стеф аллергия на химический парафениленедиамин (PPD), который является распространённым компонентом краски для волос, поэтому девушка никогда не делала татуировки хной, не подкрашивала брови и заранее тестировала все продукты с химическим составом. Однако, несмотря на все предосторожности, британка пострадала из-за халатности парикмахера.

Вот так девушка выглядела до похода в парикмахерскую.

А вот так девушка стала выглядеть после покраски волос.

Я хотела выглядеть как можно лучше. Я предупредила парикмахера, что у меня аллергия на PPD, и показала фотографии моей предыдущей реакции. Она заверила меня, что это органическая краска и она не будет касаться моей головы. Я всегда заранее тестировала патч-продукты и решила сделать так и в этот раз. Парикмахер наложила пластырь на моё запястье и вытерла излишки, что показалось мне странным. Однако я прождала две недели, негативной реакции не было, поэтому я решила краситься.

Когда Стеф вернулась домой, она поняла, что на её шее сзади осталась краска для волос, и вскоре это место начало чесаться. Девушка тщательно помыла шею и нанесла крем от зуда, а на следующее утро улетела в Амстердам. Но в тот же день её лицо начало опухать, а глаза заплывать.

Я была похожа на инопланетянку! Краска для волос сделала мою голову втрое больше и оставила меня слепой. Я испытывала мучительную боль, всё горело и чесалось, глаза заплыли и закрылись, я ничего не видела, — пожаловалась британка изданию The Sun.



Стеф попала в больницу, где вынуждена была провести пять дней на антигистаминных препаратах. Врачи сказали, что это худшая аллергическая реакция, которую они видели за годы практики.

Это было по-настоящему ужасно, я ничего не видела и была вынуждена постоянно держаться за сестру. Я думала, что умру, меня охватила паника. После кучи полученных лекарств я поклялась себе, что больше никогда не прикоснусь к краске для волос. Вместо этого я буду любить свои натуральные волосы!

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