Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены

В Иране к высшей мере наказания — смертной казни — приговорили бывшего мэра Тегерана, советника президента страны Мохаммада Али Наджафи за убийство жены, сообщает местное агентство Tasnim.

Чиновник сам явился в полицию, где рассказал, что убил жену из-за семейных проблем.

Суд приговорил Наджафи, согласно исламскому праву, к кисасу — наказанию, равному по тяжести совершенному деянию. Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней.

Митра Наджафи была застрелена в конце мая у себя дома,

Али Наджафи считается одним из приближенных президента Ирана Хасана Рухани.