найти ×
   
  • USD -0.14
    63.38
  • EUR -0.04
    70.60
СохранитьСохранено0
×

102535

Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены

Small default
© MEGHDAD MADADI/EPA/TASS

© MEGHDAD MADADI/EPA/TASS

В Иране к высшей мере наказания — смертной казни — приговорили бывшего мэра Тегерана, советника президента страны Мохаммада Али Наджафи за убийство жены, сообщает местное агентство Tasnim.

Чиновник сам явился в полицию, где рассказал, что убил жену из-за семейных проблем.

Суд приговорил Наджафи, согласно исламскому праву, к кисасу — наказанию, равному по тяжести совершенному деянию. Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней.

Митра Наджафи была застрелена в конце мая у себя дома,

Али Наджафи считается одним из приближенных президента Ирана Хасана Рухани.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
16660251читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
33618040читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

280107256читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

8124711читать позжечитаю позже