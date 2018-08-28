Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены
- 30 июля 2019, 13:20
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Иране к высшей мере наказания — смертной казни — приговорили бывшего мэра Тегерана, советника президента страны Мохаммада Али Наджафи за убийство жены, сообщает местное агентство Tasnim.
Чиновник сам явился в полицию, где рассказал, что убил жену из-за семейных проблем.
Суд приговорил Наджафи, согласно исламскому праву, к кисасу — наказанию, равному по тяжести совершенному деянию. Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней.
Митра Наджафи была застрелена в конце мая у себя дома,
Али Наджафи считается одним из приближенных президента Ирана Хасана Рухани.
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