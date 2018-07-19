Мужчина выжил, упав на пути перед поездом в столичном метро
- 30 июля 2019, 12:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичной подземке на станции «Планерная» Таганско-Краснопресненской линии утром во вторник, 30 июля, пассажир упал с платформы в момент прибытия состава, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Заметив упавшего человека, машинист применил экстренное торможение и успел остановить поезд перед мужчиной.
Дежурившие на станции полицейские помогли пассажиру подняться на платформу и вызвали скорую помощь.
Прибывшие медики не обнаружили у 66-летнего мужчины телесных повреждений, от госпитализации он отказался.
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