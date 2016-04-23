В Японии создадут гибридных эмбрионов человека и крысы

Команда ученых из Токийского и Стэнфордского университетов сообщила о получении государственной поддержки на создание эмбрионов животных, в которых содержатся клетки человека.

Специалисты планируют выращивать человеческие клетки в эмбрионах мышей и крыс, а затем пересаживать эти зародыши суррогатным животным.

Главная цель эксперимента — получить органы для последующей пересадки их человеку. Если удастся вырастить органы вне организма человека, это может спасти тысячи людей, которые умирают, так и не дождавшись своей очереди на трансплантацию.

Напомним, что в Японии лишь в этом году сняли запрет на генетические манипуляции с человеческими эмбрионами. После этого японский генетик Хиромицу Накаути первым получил государственную поддержку на реализацию проекта по генетической модификации эмбрионов человека.

Мы планируем приступить к исследованию уже сейчас, но торопиться не будем. Наша задача — оправдать оказанное нам доверие и вырастить животных с органами, сделанными из человеческих клеток, которые можно будет в итоге пересадить людям. Но на это могут уйти годы, — пояснили специалисты.

До этого эксперименты по созданию гибридных эмбрионов человека и животного проводили в США, но исследования так и не довели до конца.

По задумке японского генетика, сначала в лабораторных условиях будут выращиваться гибридные эмбрионы мышей до 14 с половиной дней, когда органы животного почти сформированы, а плод готов к рождению.

Пока что проводить эксперимент планируют на крысах. Как только технология будет отработана, ученые хотят получить разрешение на выращивание эмбрионов у свиней.

Сейчас у генетиков есть некоторые сомнения в этом эксперименте. Например, есть небольшая вероятность того, что человеческие клетки будут отставать от развития целевого органа и это негативно скажется на работе мозга животного.

Разбираться с этой проблемой ученые планируют во время экспериментов.