В Киеве испугались «потери Украины к чертям собачьим»

Известный на Украине общественный деятель Илья Кива заявил о том, что необдуманные реформы могут привести к распаду украинской государственности всего за три года.

«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере?» — заявил Кива в эфире телеканал NewsOne.



По его словам, если Украина переживет 2020 год, это станет для страны «большой победой», поскольку в бюджет следующего года заложено повышение тарифов на ЖКХ по требованию зарубежных кредиторов, что ударит по наименее обеспеченным украинцам.



Илья Кива отметил, что к власти на Украине вместе с президентом Владимиром Зеленским пришли люди без опыта и образования, из-за чего он опасается дальнейших «политических экспериментов». При этом Кива выразил надежду, что в Верховную раду придут «новые люди».

«Когда я слышу „реформа“ или „эксперимент“, мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить», — пояснил Кива свою мысль.



У Ильи Кивы богатая биография. Он — полковник полиции, бывший командир батальона «Полтавщина», глава департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, руководитель профсоюза сотрудников МВД и организации «Всеукраинский союз ветеранов АТО», экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова и бывший глава Социалистической партии Украины. На досрочных выборах в Верховную раду в июле 2019 года Кива был избран в украинский парламент от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Также Кива имеет репутацию шовиниста, радикального гомофоба и борца с алкоголизмом и наркоманией мерами физического воздействия на зависимых, за что его не раз критиковали украинские правозащитники. Кроме того, Кива выступает за насильственную украинизацию жителей Донбасса. Руководство телеканала «Интер» обвинило его в участии в поджоге здания главного офиса канала в 2016 году, и на этом скандалы с его участием не заканчиваются.

Ранее скорый распад Украине предсказывал другой украинский политик Виктор Медведчук. Предотвратить крах украинской государственности Медведчук предлагает путем федерализации страны, против чего выступают все остальные политические партии Украины.