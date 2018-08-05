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201660

В России упростили процедуру сделок с недвижимостью

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© Анвар Галеев/ТАСС

© Анвар Галеев/ТАСС

Новые правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием вступают в силу в России с 31 июля 2019 года.

В частности, изменения касаются закона «О государственной регистрации недвижимости».

Так, теперь договоры купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей можно совершать без нотариуса, заключая их в простой письменной форме, если их подпишут все долевые собственники, сообщается на сайте Федеральной кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра»).

По словам эксперта палаты Надежды Лещенко, граждане теперь могут сами решать, нужно ли им заверять общую сделку с долями нотариально.

Эти изменения особенно актуальны, если совладельцами недвижимости являются родственники, считает эксперт.

Согласно прежним правилам, если правами на недвижимость обладали несколько человек, сделки с общим имуществом подлежали обязательному нотариальному удостоверению.

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