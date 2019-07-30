Госдуму попросили заблокировать BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы»

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Госдуму письмо с предложением запретить сервис поиска автомобильных попутчиков для междугородних поездок BlaBlaCar и его конкурентов на рынке карпулинга, а также популярные интернет-ресурсы по бронированию автобусных билетов, включая «Яндекс.Автобусы». По мнению ООП, все они сотрудничают с нелегальными перевозчиками.

«Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов — помимо BlaBlaCar, это „Яндекс.Автобусы“, страницы на „Туту.ру“, „Связном.Трэвел“, OneTwoTrip и др. В ООП отмечают, что сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы. Инициатива общественной организации будет рассмотрена в осеннюю сессию», — пишет газета «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского.



В частности, в письме предлагается создать единый реестр доменных имен и сетевых адресов для сайтов вроде BlaBlaCar с последующей возможностью их блокировки за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан».

В обоснование своей позиции объединение пассажиров указывает, что через BlaBlaCar и его аналоги пассажир может забронировать поездку в легковом автомобиле, но по факту получить место в автобусе на 40 и более мест. При этом есть вероятность, что транспортное средство не прошло техосмотр, в нем нет тахографа, водитель избежал предрейсового медицинского контроля, а владеющая им компания-перевозчик уклоняется от уплаты налогов.

В случае ДТП с таким «серым» автобусом пассажир не получит страховых выплат, тогда как при использовании услуг легальных перевозчиков предусмотрена компенсация до 2 миллионов рублей, подчеркивается в письме.



Обратной стороной борьбы за права пассажиров и против теневого рынка автоперевозок неизбежно станет повышение цен на транспортные услуги, которые в России сейчас находятся под сильным давлением из-за работы интернет-сервисов. Представитель портала «Автовокзалы.ру» заявил «Известиям», что борьбу следует вести не с сайтами, а непосредственно с нелегальными перевозчиками, и осудил попытки монополизировать отрасль онлайн-продаж билетов на автобусы.

Напомним, Сервис BlaBlaCar, появившийся в 2006 году во Франции, позволяет водителям находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. За пять лет работы BlaBlaCar в России число пользователей превысило 20 миллионов человек. В начале 2019 года стало известно, что BlaBlaCar выходит на российский рынок легальных автобусных перевозок. Руководство BlaBlaCar стал инициатором разработки закона о карпулинге в России, при Минтрансе РФ была сформирована рабочая группа, которая занимается разработкой законопроекта.

Попытки запретить в России BlaBlaCar и другие аналогичные сервисы предпринимаются не первый год. Так, осенью 2018 года иск с соответствующим требованием к Роскомнадзору был подан в Таганский суд Москвы от имени межрегиональной общественной организации «Объединение автопассажирских перевозчиков», куда входили 27 транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. Истцы настаивали, что BlaBlaCar способствует развитию нелегальных перевозок, позволяя водителям уходить от налогов.

В 2017 году Тимашевский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск с требованием запретить BlaBlaCar, но после апелляции юристов вышестоящая инстанция отменила это решение.