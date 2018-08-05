Белорусский художник создаёт ироничные комиксы о нашей жизни

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Анатолий Чилик рисует юмористические картинки обо всём на свете — тут и реальные ситуации, и необычные фантазии, и наша жизнь как она есть. На страничку иллюстратора «ВКонтакте» подписано почти 120 тысяч человек, которые в восторге от ироничных комиксов. «Ну тот, который ещё руки рисовать не умеет», — пишет художник сам о себе.

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А вас веселит такой юмор?

