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Российские школьники увезли с олимпиады по химии в Париже 4 золотые медали

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© twitter.com

© twitter.com

Победителями 51-й Международной олимпиады по химии, проходившей в Париже, стали четыре школьника из Москвы и Вологды.

Все они учатся в 11 классе.

Обладателями золотых медалей стали москвичи Никита Чернов, Алексей Шишкин и Даниил Бардонов, а также Михаил Матвеев из Вологды, приводит ТАСС сообщение пресс-службы МГУ.

© twitter.com

Отмечается, что в олимпиаде принимали участие школьники из более чем 80 стран. Им пришлось решать 9 задач и отвечать примерно на 100 вопросов, касающихся квантовой химии, электролиза и фотолиза воды, равновесия с хлоридом серебра, наномашин и синтеза лекарственного препарата.

Российских участников готовили преподаватели химического факультета МГУ. Ректор этого высшего учебного заведения Виктор Садовничий заявил, что вуз будет рад принять этих школьников в своих стенах.

Примечательно, что в 2018 году команда из России завоевала две золотые и две серебряные медали.

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