В Казани пьяные моряки устроили дебош в День ВМФ

В День Военно-Морского Флота, традиционно отмечаемого в России в последнее воскресенье июля, собравшиеся в центре Казани отслужившие моряки устроили пьяный дебош, сообщает портал Inkazan.ru.

Инцидент произошел на улице Баумана. Не выдержавшие криков и хулиганских действий очевидцы вызвали полицию.

В результате приехали пять экипажей патрульно-постовой службы, а также сотрудники Росгвардии и несколько экипажей ДПС.

Правоохранители долго пытались успокоить разгулявшихся моряков, наиболее агрессивных пришлось задержать и увезти в полицию для составления протоколов, отмечает издание.