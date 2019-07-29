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В Казани пьяные моряки устроили дебош в День ВМФ

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© AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС

© AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС

В День Военно-Морского Флота, традиционно отмечаемого в России в последнее воскресенье июля, собравшиеся в центре Казани отслужившие моряки устроили пьяный дебош, сообщает портал Inkazan.ru.

Инцидент произошел на улице Баумана. Не выдержавшие криков и хулиганских действий очевидцы вызвали полицию.

В результате приехали пять экипажей патрульно-постовой службы, а также сотрудники Росгвардии и несколько экипажей ДПС.

Правоохранители долго пытались успокоить разгулявшихся моряков, наиболее агрессивных пришлось задержать и увезти в полицию для составления протоколов, отмечает издание.

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