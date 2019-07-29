В Казани пьяные моряки устроили дебош в День ВМФ
- 29 июля 2019, 14:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В День Военно-Морского Флота, традиционно отмечаемого в России в последнее воскресенье июля, собравшиеся в центре Казани отслужившие моряки устроили пьяный дебош, сообщает портал Inkazan.ru.
Инцидент произошел на улице Баумана. Не выдержавшие криков и хулиганских действий очевидцы вызвали полицию.
В результате приехали пять экипажей патрульно-постовой службы, а также сотрудники Росгвардии и несколько экипажей ДПС.
Правоохранители долго пытались успокоить разгулявшихся моряков, наиболее агрессивных пришлось задержать и увезти в полицию для составления протоколов, отмечает издание.
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