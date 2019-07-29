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На Украине объявили о реформе СБУ

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© Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

© Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Украины Александр Данилюк сообщил в эфире новостного канала «24», что администрация президента Владимира Зеленского готовит проект по реформе Службы безопасности (СБУ).

Он отметил, что для «реальных» изменений придется внести поправки в законодательство.

«Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла», — заявил Данилюк.

По его словам, ведомство должно сконцентрироваться на одной сфере — контрразведке, а все дополнительные функции, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией, должны быть переданы другим организациям.

Напомним, сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки. Так, в мае был уволен замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Позже были уволены заместители главы СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский из-за их возможной причастности к противоправным действиям во время предвыборной кампании. Также были уволены начальники управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

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