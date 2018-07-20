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Из-за чего дети чаще всего получают травмы головы

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  • 29 июля 2019, 12:04
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что чаще всего становится причиной черепно-мозговых травм у детей. Для этого специалисты проанализировали данные медкарт в 66 американских больницах, куда обращались за помощью после травмы головы пациенты до 19 лет.

Согласно статистике, ежегодно на детей и подростков приходится около миллиона случаев черепно-мозговых травм.

Мы предполагали, что самым травмоопасным занятием окажется спорт, но это не так. Родителям нужно больше времени уделять безопасности собственного дома, — рассказали ученые.

Исследование показывает, что почти 72% случаев травм были получены из-за некачественных товаров, небезопасных для детей.

Ученые разделили детей на несколько групп, чтобы структурировать категории травм. Так, у детей до 1 года самой распространенной причиной травм головы стало падение с кровати. На втором месте оказалось падение из окон.

У малышей в возрасте от года до четырех на первом месте снова оказались кровати, второе место разделили падения с лестницы и травмы, полученные от удара об пол.

По мере взросления детей их травмы плавно выходили за пределы дома.

Например, в возрасте от пяти до девяти лет полы по-прежнему были основной причиной травм головы, но дорожно-транспортные происшествия заняли второе место с небольшим отставанием.

В последних двух возрастных группах — 10—14 лет и 15—19 лет — самыми опасными занятиями, из-за которых у детей случались черепно-мозговые травмы, стали спортивные игры.

Спорт и аварии всегда лидировали в списке самых частых причин травм, но последнее время к ним добавились и домашние травмы. Родители мало уделяют внимания безопасности дома, несмотря на то, что в современном мире так много приспособлений для защиты квартиры от маленьких детей, — пояснили ученые.

Авторы исследования советуют молодым родителям ставить ограничители на окна и кухонные шкафы, а также устанавливать мягкие покрытия в местах, где есть вероятность падения ребенка, например у кровати.

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