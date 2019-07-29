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В аэропорту Ташкента задержали мужчину с полукилограммом золота в желудке

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© customs.uz

© customs.uz

В аэропорту Ташкента сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался провезти в желудке более 400 граммов золота на сумму около 17 тысяч долларов.

Задержанный гражданин Узбекистана собрался лететь рейсом Ташкент — Дели и шел по зеленому коридору, однако таможенники обратили на него внимание.

Во время проверки с помощью современного сканирующего оборудования в желудке мужчины было обнаружено 14 небольших самодельных слитков золота, общий вес которых составил 434 грамма, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Согласно нормам, установленным на территории Узбекистана, без уплаты акцизного налог разрешается провозить до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным их декларированием.

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