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Большинство россиян не готово оформлять электронные паспорта

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© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Согласно социологическому опросу ВЦИОМ, 59% граждан России не готовы оформить электронные паспорта, так как считают ненадежным такой документ.

При этом 85% россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта.

Тем не менее 31% респондентов все-таки хотели бы иметь электронный паспорт, 11% опрошенных считают, что главным достоинством такого документа является его универсальность.

Как сообщал «Ридус», с 2022 года граждане России будут получать электронные паспорта вместо обычных. Тестирование нового типа документов начнется уже в следующем году в Москве.

В то же время в РПЦ заявили, что введение электронных паспортов приведет к неограниченному сбору информации о россиянах и сделает частную жизнь менее защищенной.

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