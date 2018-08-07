Сыновья экс-чемпиона по кикбоксингу уверены, что их отца убили

Сыновья найденного с огнестрельным ранением экс-чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко убеждены, что их отца убили, сообщает петербургский портал 78.ru.

Они заявили, что их отец не был склонен к суициду.

Он не такой человек и никогда бы так не сделал. Он верующий, а это грех, — приводит издание слова старшего сына Юрия.

Тело с огнестрельным ранением головы обнаружили на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге в субботу, 27 июля, сообщают «Невские новости».

В экстренные службы города поступило сообщение о находящемся в воде трупе мужчины, на место сразу же выехали оперативники, отмечает ФАН.

Позже выяснилось, что погибшим является чемпион России и Германии по кикбоксингу Сергей Карпенко.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняются все обстоятельства случившегося.

Сергей Карпенко является многократным победителем профессиональных боев и международных турниров по кикбоксингу. В 1991 году он стал чемпионом СНГ, в 1992-м выиграл первенство России. В 1992—1997 годах выступал за немецкий клуб «Кикбоксшуле-Берлин», с которым становился чемпионом Берлина и обладателем Кубка Германии.