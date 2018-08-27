В Калифорнии расстреляли участников фуд-фестиваля

Три человека погибли и не менее 15 пострадали в результате стрельбы на гастрономическом фестивале Garlic Festival в городе Гилрой в американском штате Калифорния, сообщает Associated Press со ссылкой на мэра города Диона Бракко.

Градоначальник отметил, что это предварительные данные.

Позже шеф городской полиции Скотт Смити заявил в интервью телеканалу CNN, что открывший стрельбу человек ликвидирован.



По его словам, мужчина проник на территорию, где проходил фестиваль, через ограждения, он открыл огонь по людям и вскоре после этого был застрелен стражами порядка.



Поступала информация о том, что у напавшего был сообщник, однако пока полиция не получила подтверждений. Данные о личности напавшего на участников фестиваля не разглашаются.



По некоторым данным, среди жертв калифорнийского стрелка — шестилетний мальчик из города Сан-Хосе.



Garlic Festival проводится в Гилрое проводится около 30 лет и считается одним из самых популярных в США фестивалей, связанных с едой.

