Китайцы захотели вернуть Сахалин

Российские СМИ обратили внимание на публикации в прессе КНР о претензиях на остров Сахалин, который до середины XIX века находился орбите китайского влияния.

В частности, журналист портала Sohu пишет, что в прошлом территория Китая была больше, чем сейчас, но «из-за военной агрессии многие из бывших китайских территорий вынужденно отошли другим странам». В числе таких территорий — богатый природными ресурсами Сахалин, где недавно во время раскопок российские археологи обнаружили каменную стелу с древними иероглифами. Они обратились к китайским коллегам, которые «с грустью» опознали в них стихи императора Цяньлуна, правящего в XVIII веке.

В стихах Цяньлунь похвалялся своими успехами и утверждал, что «никто не сможет с ним сравниться». «Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными, поэтому можно сказать, что, написав данные строчки, он потерял лицо», — отметил журналист.

«В древние времена этот остров когда-то был под юрисдикцией нашей страны. Во времена династии Тан, Юань и Цин на острове дежурили специальные патрульные офицеры. Храмы и другие исторические памятники могут доказать, что в прошлом остров принадлежал Китаю», — подчеркивает китайское издание.

К середине XIX века Россия и Япония сильно обогнали Китай в военно-экономическом отношении и вступили в борьбу за территории Дальнего Востока, в то время как китайцы были вынуждены занять роль наблюдателей. По Симодскому трактату 1855 года между Российской империей и Японией Сахалин был признан их совместным нераздельным владением. По Санкт-Петербургскому договору 1875 года Россия получила Сахалин в собственность, взамен передав Японии все северные Курильские острова. После этого был основан город Южно-Сахалинск.

Из-за поражения Российской империи в Русско-японской войне 1904−1905 годов Япония смогла получить в свое распоряжение Южный Сахалин. В 1920-е годы, во время Гражданской войны в России, японские интервенты оккупировали и северную часть острова, однако после признания СССР Францией и Великобританией Япония согласилась отозвать свои войска. После победы над Японией во Второй мировой войне в состав Советского Союза была включена вся территория Сахалина и все Курильские острова.

Японское правительство до сих пор пытается оспорить свои территориальные потери по итогам Второй мировой войны, однако китайская общественность считает, что у КНР на Сахалин прав больше, чем у России и Японии вместе взятых. В отличие от российско-японский отношений, отношения с Китаем ознаменовались серьезными уступками с российской стороны, хотя Советский Союза резко реагировал на такого претензии, вплоть до вооруженных конфликтов.

Впервые Россия уступила земли Китаю в 1991 году, передав примерно 600 островов на реках Амур и Уссури, а также 10 квадратных километров сухопутной территории. Еще полторы тысячи гектаров земли в Приморье Россия потеряла при демаркации границы в ноябре 1995 года.

В 2004 году Владимир Путин и Ху Цзиньтао подписали окончательное соглашение об утверждении российско-китайской границы. После утверждения этого документа Китай потерял возможность претендовать на территории Приморья и Приамурья.

Тем не менее, китайские блогеры не считают вопрос исчерпанным. В китайских соцсетях время от времени можно видеть записи с хэштегом, который можно перевести на русский как #РоссияВозвращаетКитайскуюЗемлю. Многие китайцы считают, что Россия вернула Китаю еще не все исконно китайские территории. «Верните Владивосток, Благовещенск и Тану-Урянхай Китаю!», «Я жду Владивосток и Сахалин», — такие комментарии можно встретить в местной соцсети Sina Weibo.