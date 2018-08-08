За информацию о «розовой бандитке» ФБР назначило вознаграждение
- 28 июля 2019, 21:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В настоящее время Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает в США девушку, которая ограбила четыре банка.
За информацию о ее местонахождении назначено вознаграждение в 10 тысяч долларов.
Как сообщает Fox News со ссылкой на ФБР, все ограбления были совершены в период с 20 по 27 июля на восточном побережье США: в штатах Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина. В двух из четырех случаев у девушки при себе была розовая сумка, благодаря которой она и получила от правоохранителей прозвище «розовая бандитка».
Точная сумма похищенного не называется, однако известно, что при каждом ограблении девушка подходила к служащему банка с запиской, в которой была указана требуемая сумма. Получив эти деньги, злоумышленница беспрепятственно скрывалась.
Войти через социальные сети: