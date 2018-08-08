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За информацию о «розовой бандитке» ФБР назначило вознаграждение

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© pixabay.com

© pixabay.com

В настоящее время Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает в США девушку, которая ограбила четыре банка.

За информацию о ее местонахождении назначено вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Как сообщает Fox News со ссылкой на ФБР, все ограбления были совершены в период с 20 по 27 июля на восточном побережье США: в штатах Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина. В двух из четырех случаев у девушки при себе была розовая сумка, благодаря которой она и получила от правоохранителей прозвище «розовая бандитка».

Точная сумма похищенного не называется, однако известно, что при каждом ограблении девушка подходила к служащему банка с запиской, в которой была указана требуемая сумма. Получив эти деньги, злоумышленница беспрепятственно скрывалась.

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