За информацию о «розовой бандитке» ФБР назначило вознаграждение

В настоящее время Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает в США девушку, которая ограбила четыре банка.

За информацию о ее местонахождении назначено вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Как сообщает Fox News со ссылкой на ФБР, все ограбления были совершены в период с 20 по 27 июля на восточном побережье США: в штатах Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина. В двух из четырех случаев у девушки при себе была розовая сумка, благодаря которой она и получила от правоохранителей прозвище «розовая бандитка».

Точная сумма похищенного не называется, однако известно, что при каждом ограблении девушка подходила к служащему банка с запиской, в которой была указана требуемая сумма. Получив эти деньги, злоумышленница беспрепятственно скрывалась.