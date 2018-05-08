найти ×
   
  • USD
    63.13
  • EUR
    70.31
СохранитьСохранено0
×

-3022362

Систему видеоповторов впервые применили на матче чемпионата РФ по футболу

Small f1a6d446e0
© Michael Sohn/AP/TASS

© Michael Sohn/AP/TASS

Во время матча третьего тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» была применена система видеоповторов (VAR).

Это случилось впервые в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает News.ru, на 9-й минуте игры арбитр Валентин Безбородов использовал VAR в спорном эпизоде в штрафной «железнодорожников». В итоге пенальти назначен не был.

РПЛ внедрила систему видеопомощи арбитрам (VAR) со второго тура, отмечает «Интерфакс». Однако на матче первого тура «Локомотив» — «Рубин» она функционировала в тестовом режиме, а на матче второго тура «Динамо» — «Рубин» работала уже официально, однако судья так и не воспользовался этой технологией.

Ранее Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил Российскому футбольному союзу (РФС) использовать VAR в ответных встречах ½ финала Кубка России.

Впервые же в России система использовалась на Кубке конфедераций в 2017 году, а затем ее применяли на ЧМ-2018.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296603читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
603724861читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов

Размножив окружающую действительность.

13256075читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

30022525читать позжечитаю позже