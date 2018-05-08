Систему видеоповторов впервые применили на матче чемпионата РФ по футболу

Во время матча третьего тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» была применена система видеоповторов (VAR).

Это случилось впервые в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает News.ru, на 9-й минуте игры арбитр Валентин Безбородов использовал VAR в спорном эпизоде в штрафной «железнодорожников». В итоге пенальти назначен не был.

РПЛ внедрила систему видеопомощи арбитрам (VAR) со второго тура, отмечает «Интерфакс». Однако на матче первого тура «Локомотив» — «Рубин» она функционировала в тестовом режиме, а на матче второго тура «Динамо» — «Рубин» работала уже официально, однако судья так и не воспользовался этой технологией.

Ранее Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил Российскому футбольному союзу (РФС) использовать VAR в ответных встречах ½ финала Кубка России.

Впервые же в России система использовалась на Кубке конфедераций в 2017 году, а затем ее применяли на ЧМ-2018.