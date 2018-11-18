Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Выступающий за команду Toro Rosso российский автогонщик Даниил Квят стал третьим на очередном этапе «Формулы-1».

На Гран-при Германии Квят уступил только победителю гонки Максу Ферстаппену из Red Bull и занявшему второе место Себастьяну Феттелю из Ferrari.

Хотя Квят стартовал лишь с 14-й позиции, он сумел во время заезда обогнать большинство соперников и финишировал третьим, сообщает «360». При этом большую часть гонки шел дождь.

Как отмечает «Интерфакс», это уже третий подиум Квята за его карьеру в «Формуле-1». В 2015 году он был вторым на этапе в Венгрии, а в 2016-м — третьим на Гран-при в Китае.

В интервью россиянин назвал прошедшую гонку «фильмом ужасов с элементами черной комедии».

Квят также рассказал о рождении дочери. По его словам, она родилась вчера ночью.

Как отмечает РИА Новости, с 2016 года российский гонщик встречается с Келли Пике — дочерью трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике.