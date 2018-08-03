Во время соревнований бегунью убило молнией

Участница соревнований по трейлраннингу (бег, проводящийся на природном рельефе, — Прим. «Ридуса») была поражена молнией в итальянских Альпах на высоте 2100 метров.

Служба спасения доставила 45-летнюю норвежку в больницу города Больцано, где она позже скончалась, сообщает ANSA.

По данным Rai, несчастный случай произошел вечером 27 июля в Южном Тироле во время 121-километрового экстремального марафона Ultra Skyrace.

В этом соревновании принимают участие более 850 спортсменов из 27 стран.