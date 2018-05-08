Тест: Выберите перо и узнайте своё предназначение в жизни
- 28 июля 2019, 02:05
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
У каждого человека есть своё жизненное предназначение и миссия, но зачастую это совсем не то, чем мы занимаемся. Пройдите наш ассоциативный тест, чтобы узнать, как вы можете изменить мир к лучшему и стать счастливее.
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