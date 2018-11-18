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В Петербурге женщина выпала из автобуса на проезжую часть

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© visualhunt.com

В Московском районе Санкт-Петербурга женщина выпала из автобуса, когда он ехал.

Пострадавшая 1964 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел в субботу. 27 июля, около 17:15.

По предварительным данным, водитель не закрыл дверь, в результате чего произошло падение пассажира на проезжую часть.

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