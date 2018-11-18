В Петербурге женщина выпала из автобуса на проезжую часть
- 27 июля 2019, 21:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Московском районе Санкт-Петербурга женщина выпала из автобуса, когда он ехал.
Пострадавшая 1964 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Инцидент произошел в субботу. 27 июля, около 17:15.
По предварительным данным, водитель не закрыл дверь, в результате чего произошло падение пассажира на проезжую часть.
Войти через социальные сети: