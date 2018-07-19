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В ЛНР обвинили бойцов ВСУ в обстреле из минометов жилых домов украинцев

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© Валентин Спринчак/ТАСС

© Валентин Спринчак/ТАСС

Украинские военные в состоянии алкогольного опьянения обстреляли из минометов жилые дома в Донбассе, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

По его словам, инцидент произошел в подконтрольном киевской власти селе Дмитровка Новоайдарского района.

В результате действий военных 25-й бригады ВСУ пострадали три здания.

Осадчий отметил, что, к счастью, обошлось без жертв, так как в момент в домах никого не было дома.

Жители Дмитровки подали жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако на обращение граждан там не отреагировали, заявил представитель милиции ЛНР, сообщает Луганский информационный центр.

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