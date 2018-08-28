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Житель Канады выиграл в лотерею 45 млн долларов

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 миллионов канадских долларов, что примерно равно 45,5 миллиона долларов США, сообщает проводящая розыгрыш компания OLG.

Стало известно, что счастливый лотерейный билет с выпавшими номерами — 11, 15, 17, 20, 24, 25 и 50 — был продан в провинции Британская Колумбия.

Согласно правилам, для получения выигрыша необходимо предъявить организаторам соответствующий билет, при этом имя его обладателя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот был разыгран в октябре 2015 года в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США).

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