Путин рассказал, зачем погружался под воду на батискафе

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, для чего он спускается под воду и поднимается в небо, сообщает РИА Новости.

По его словам, он делает это, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в таких условиях.

«И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане», — приводит агентство слова главы российского государства.

Российский лидер со свойственным ему юмором отметил, что на земле слишком проблем и для того, чтобы их было меньше, ему «приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться».

Президент отметил, что когда батискаф спустился на дно, поднялось облако ила, однако позже оно рассеялось, и всем, находившимся в глубоководном аппарате, удалось осмотреть останки подводной лодки со всех сторон, сообщает ФАН.



Как ранее сообщал «Ридус», в субботу, 27 июля, Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива вблизи места, где в годы Великой Отечественной войны затонула советская подлодка Щ-308 «Семга».

Стоит отметить, что это не первое погружение президента России на батискафе. В июле 2013 года он совершил погружение у острова Гогланд в финском заливе к затонувшему в XIX веке парусному фрегату «Олег», а в 2009 году опускался на дно озера Байкал.



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