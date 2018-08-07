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Как стресс сказывается на работе мозга

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  • 27 июля 2019, 12:59
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Швейцарские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, как стрессы сказываются на работе нашего мозга.

Долгосрочные последствия стресса намного серьезнее, чем принято считать, полагают ученые.

Это удалось выяснить с помощью сканирования мозга во время стрессовых ситуаций, которое показало скрытые механизмы.

Оказалось, что негативные события запускают целую цепь химических реакций, которые радикально меняют способ взаимодействия нейронных сетей головного мозга. Начинаются эти механизмы моментально, а вот на остановку им нужно немало времени.

В новом исследовании ученые решили выяснить, какой из участков мозга за это отвечает. Для этого специалисты обратились к лабораторным мышам.

Чтобы ответить на этот вопрос, мы сосредоточились на нейромедиаторе норадреналине, концентрация которого в мозге растет во время стресса. Для этого мы генетически отредактировали мозг грызунов, чтобы выборочно контролировать высвобождение норадреналина, — рассказали ученые.

Оказалось, что самые сильные изменения во время стресса происходят в участках, отвечающих за обработку сенсорных раздражителей, а также в миндалевидном теле — «эпицентре» системы реагирования.

Ученые предполагают, что нечто подобное происходит и в мозге человека.

Если норадреналин изменяет нейронные сети у людей похожим образом, то это значит, что долгосрочные последствия от стресса значительно более опасны, чем обычно считают.

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