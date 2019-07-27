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Создан робот размером с таблетку, который лечит рак

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  • 27 июля 2019, 11:28
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американские генетики создали мини-роботов, которые умеют атаковывать раковые клетки. Найдя такую область, они могут надолго в ней оставаться, выделяя нужные лекарства для подавления опухоли.

Помимо лечения рака, их можно использовать и для лечения обычных воспалительных процессов.

Они могут самостоятельно ориентироваться в организме и выбирать наиболее пораженные области, — пояснили разработчики.

Ученые поделились ходом своей работы и рассказали об экспериментах. На первом этапе тестирования они покрыли 20-микрометровую частицу магния слоем золота. На нее наложили слой гидрогеля, содержащий лекарство, и заключили всю конструкцию в капсулу из желатина.

Все эти компоненты находились в небольшой капсуле, чьи размеры не больше стандартной таблетки.

Для проверки микро-роботов скормили мышам с внедренными клетками меланомы, которая имитировала рак толстой кишки.

Использование клеток меланомы позволило эффективнее отслеживать эффект лечения с помощью фотоакустической компьютерной томографии, — пояснили специалисты.

После того, как мыши проглотили чипы, ученые стали следить за движением роботов с помощью специальных датчиков. Когда капсулы достигли раковых клеток, их осветили сильным инфракрасным светом, который нагрел золото и привел к высвобождению препарата.

По оценке ученых, лечение прошло успешно. Теперь авторы работы готовятся к проведению подобной процедуры уже на людях.

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