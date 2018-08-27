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Певицу Аниту Цой увезли на скорой

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

На фестивале «Жара» в Баку Анита Цой получила травму ноги, в результате чего певицу увезли на скорой.

Бригада медиков подъехала к VIP-ложе во время концерта Григория Лепса, сообщает Super.ru.

Вскоре из зала вывезли с перевязанной ногой Аниту Цой. Ее положили в скорую и увезли в больницу.

Директор певицы Анна подтвердила эту информацию в беседе с ФАН. Она рассказала, что Цой действительно получила травму в Баку, однако подробности произошедшего Анна обещала раскрыть позднее.

Как позже сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия, певица споткнулась и ушибла ногу. В больницу она поехала на дежурившей на фестивале скорой, чтобы врачи осмотрели палец.

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