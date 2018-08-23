Адвокат Любови Соболь пообещал главе Мосгоризбиркома суд Линча

Выступая на заседании Мосгоризбиркома, юрист ФБК Александр Помазуев предупредил председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова о суде Линча, который может ему грозить.

Видеозапись выступления Помазуева была размещена на странице Любови Соболь в Twitter.

«Если вы собираетесь и дальше игнорировать позицию Конституционного суда, то с вами будет разбираться суд Линча, поскольку никакого другого суда в этой ситуации уже не будет», — заявил Помазуев.

Он произнес эту фразу примерно через полторы минуты после начала своей пылкой речи.

На вопрос Горбунова, являются ли слова Помазуева о суде Линча угрозой, юрист ответил отрицательно, однако не стал от них отказываться.

На заседании Помазуев представлял Любовь Соболь, которой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы по 43 избирательному округу.

Ранее сообщалось, что Любовь Соболь была вызвана на допрос в СКР 25 июля. Некоторые другие оппозиционеры также были вызваны на допрос по уголовному делу, среди пунктов которого — призывы и угрозы к насилию в отношении членов Центризбиркома и МГИК.

Ранее в ходе митинга на проспекте Сахарова в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты столичного парламента Навальный и не прошедшие регистрацию кандидаты в депутаты Москгордумы предложили выйти 27 июля к зданию мэрии Москвы. В полиции назвали акцию 27 июля незаконной и призвали москвичей воздержаться от участия в ней.