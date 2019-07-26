Европейцы жалуются на адскую жару и делятся горячими снимками

В Европу пришла небывалая жара. Температура в Англии повысилась до +38 градусов, а во Франции столбики термометров поднялись аж до +42,6°C. Метеорологи предупреждают о серьёзной тепловой волне из-за изменения климата и призывают людей соблюдать осторожность и не оставаться долгое время под раскалённым солнцем. В Сети опубликовали карту, на которой видно, как непросто приходится европейцам в эти жаркие дни. Люди, тем временем, находят в себе силы смеяться над трудностями жизни и делятся в соцсетях горячими снимками и хитрыми лайфхаками, которые помогают хоть ненадолго охладиться.

1. «Импровизировать. Адаптировать. Преодолевать»

2. «Пол — это лава!»

3. «Этот пёс показывает, как мы все себя чувствуем»

4. «Летнее время, стиль Лондона»

5. «Эта жара требует решительных действий»

6. «Этот парень — абсолютный гений»

7. «В отношениях с кондиционером»

8. «Очень жарко, но мужчины-стриптизёры должны наказываться по закону»

9. «Когда даже свиньям нужна прохлада»

10. «Когда ваш менеджер говорит, что это умный дресс-код для работы»

11. «Приятно знать, что есть хоть одно место на моём теле, которое не потеет в эту ужасную жару»

12. «Как сохранить свою киску прохладной во время тепловой волны — ледяные шарики»

13. «Солнце, шезлонг, зонт, песок — когда вам срочно нужно на пляж посреди мегаполиса»

14. «Мороженое смели с полок»

15. «Люди справляются с жарой как могут»

16. «И даже айфон перегрелся»

А вы как справляетесь с жарой? Поделитесь лайфхаками в комментариях! И заодно посмотрите, как спасаются от жары животные — людям есть чему поучиться.