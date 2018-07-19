Термины «ожирение» и «лишний вес» решили пересмотреть

Американские специалисты решили еще раз пересмотреть понятия «ожирение» и «лишний вес». Дело в том, что лишние килограммы всегда негативно сказываются на здоровье, особенно если индекс массы тела (ИМТ) сильно отличается от нормы.

Обычно при лишнем весе врачи не диагностируют серьезные проблемы со здоровьем, но при ожирении почти всегда у человека есть хронические заболевания. Новые исследования показали, что даже люди с нормальной массой тела и небольшим лишним весом могут иметь склонность к болезням, которые традиционно связывают с ожирением.

„Норма веса“, как оказалось, вовсе не гарантирует отсутствие проблем со здоровьем, которые обычно связывают с набором лишних килограммов, — пояснили авторы работы.

Как правило, лишний вес и ожирение вычисляются с помощью ИМТ: ваши параметры в норме, если показатель не больше 25 и не ниже 19.

Ученые провели исследование, в котором вычислили, когда заканчивается лишний вес и начинается ожирение. Оказалось, многие женщины с низким ИМТ так же часто сталкивались с диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, как и полные дамы.

Но когда ученые проанализировали не только ИМТ, но и параметры тела этих женщин, они заметили, что объем талии у них был почти одинаковый. Несмотря на то, что у первых вес был в норме по медицинским показателям.

Из-за лишнего веса пожилые американки даже при нормальных показателях ИМТ в среднем умирали на 30% чаще и на 20—25% чаще становились жертвами онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, чем их стройные сверстницы, говорится в исследовании.

Специалисты предлагают пересмотреть процесс классификации людей с нормальным и лишним весом. Помимо ИМТ нужно обращать внимание на форму тела при оценке состояния здоровья пациентов.