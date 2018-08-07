В Казахстане из-за жары ядовитые пауки стали заползать в постели

На юге Казахстана из-за сорокаградусной жары активизировались ядовитые пауки каракурты, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявления местных врачей.

По их словам, выросло число людей, пострадавших от укусов пауков.

За помощью к медикам к настоящему моменту обратились 23 человека, живущие в частных домах.

Отмечается, что каракурты часто заползают в постели к тем, кто спит на улице. После укуса ядовитого паука у человека начинается боль в суставах, а также стеснение в груди и нехватка воздуха.

Последний смертельный случай от укуса каракурта был зафиксирован на юге Казахстана в 2011 году, напоминает агентство.

Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Особенно опасны укусы самки паука.