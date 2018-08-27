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Диснеевских принцесс превратили в мужчин

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  • 26 июля 2019, 15:05
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Диснеевские принцессы постоянно примеряют на себя разные образы — то щеголяют в откровенных бикини, то становятся яростными воительницами, а то и вовсе красуются на обложках журнала Playboy. В этот раз художница, известная в Сети под ником Etc, пофантазировала на тему, а что если бы сказочные красавицы превратились в мужчин. Результаты иллюстратор опубликовала на своей станице в Instagram, где за её творчеством следит уже 113 тысяч человек.

1. Белль

2. Моана

3. Мулан

4. Ваниллопа фон Кекс

5. Мерида

6. Тиана

7. Эсмеральда

8. Покахонтас

9. Эльза

Ранее «Ридус» рассказывал, как диснеевские принцессы становились героинями шпионских боевиков и персонажами фильмов ужасов. А также красавиц рисовали маслом на холстах в стиле эпохи Ренессанса.

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