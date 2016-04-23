Под Новгородом найдены берестяные грамоты XII века

Археологи рассказали о новых берестяных грамотах и других артефактах, обнаруженных во время раскопок в Великом Новгороде.

Исследования проводились на Троицком раскопе, а также в городе Старая Русса.

Ученые отмечают, что в этот раз много интересных находок XII века. В одном из мест раскопок археологи обнаружили очень редкую печать с изображением Иоанна Предтечи и тронной Богоматери, которая датируется первой половиной XII века.

Мы знаем всего пару аналогов такой печати. По технике исполнения эти печати сделаны византийскими мастерами. В слоях XIII века мы откопали изящный детский игровой лук, полностью повторяющий форму боевого сложносоставного оружия, — рассказали археологи.

Также специалистам удалось найти берестяные грамоты XII века, которые чудом сохранились до наших дней. В одной из них говорилось «заплатите за сукна, а жеребка не продайте».

Грамоты были переданы филологам. Ученые рассказали, что слово «жеребок» (жеребец) в древнерусских текстах встречается впервые.

Во втором месте раскопок недалеко от города Старая Русса экспедиция Новгородского государственного университета нашла 51-ю старорусскую грамоту, датирующуюся второй половиной XIII века.

Расшифровка записи показала, что это была переписка двух иногородних людей. Специалистам даже удалось прочитать их имена: Максим и Анания. Максим приказал, чтобы Анания взял трех лошадей разной масти и вместе с седлами быстро доставил их к нему. Куда именно, не известно.

Возможно, эти люди были давно знакомы, поэтому хорошо знали адреса друг друга.

Руководители экспедиции пояснили, что грамоты, созданные на Руси в XI—XV веках, очень важны для историков, так как из них можно многое узнать о повседневной жизни средневековых людей, их быте и развлечениях.



