В Астрахани задержали главу регионального минфина

В Астрахани задержали и. о. министра финансов Виталия Шведова и бывшего председателя правительства региона Расула Султанова, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

При этом он не сообщил причины задержания чиновников.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в региональном министерстве финансов региона проходят обыски.

В то же время источник в ведомстве сообщил агентству, что министерство продолжает работать в обычном режиме.