В Астрахани задержали главу регионального минфина
- 26 июля 2019, 10:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Астрахани задержали и. о. министра финансов Виталия Шведова и бывшего председателя правительства региона Расула Султанова, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
При этом он не сообщил причины задержания чиновников.
По словам собеседника агентства, в настоящее время в региональном министерстве финансов региона проходят обыски.
В то же время источник в ведомстве сообщил агентству, что министерство продолжает работать в обычном режиме.
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