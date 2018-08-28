Украинский посол предложил вернуть Донбасс руками иностранных солдат

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил вернуть восточные районы Донбасса под контроль Киева по так называемому «хорватскому сценарию» — путем военной операции иностранных войск.

«Создание у нас на оккупированных территориях широкой автономии приведет к нефункциональному государству, они будут блокировать политические решения. Украине больше подходит хорватский сценарий, то есть сценарий привлечения миротворцев», — заявил Левченко в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко.



По мнению Левченко, руками иностранных солдат и международной администрации можно решить вопрос выборов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также разоружить ополченцев и добиться «вывода незаконных вооруженных формирований».



В августе 1995 года 200 тысяч солдат хорватской армии начали операцию «Буря», которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией непризнанного сербского государства Республика Сербская Краина на территории Хорватии. Хорватские военные части за 84 часа взяли под свой контроль все сербские территории, кроме Восточной Славонии, убив при этом, по разным оценкам, от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц. Из Сербской Краины бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов.



«Хорватский сценарий» решения вооруженного конфликта в Донбассе на Украине обсуждают не первый год. В прошлом году на эту тему рассуждал заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. «В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии», — расссказал Грымчак в эфире украинской радиостанции «Громадське».