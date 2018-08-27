МВД Австрии разыскивает подозреваемого в работе на ГРУ россиянина

МВД Австрии объявило в розыск гражданина России, который подозревается в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) в ущерб Австрийской республике.

В заявлении министерства уточняется, что речь идет о 65-летнем Игоре Егоровиче Зайцеве, родившемся в Москве 6 апреля 1954 года.

Как сообщает ТАСС, ордер на арест Зайцева выдала прокуратура Зальцбурга. Россиянина подозревают в умышленном разглашении военной тайны.

При этом в прокуратуре заявили, что результаты расследования в отношении Зайцева были получены от зарубежной спецслужбы.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на иностранные СМИ, выданный ордер относится к делу, которое стало известно в ноябре 2018 года. Тогда в австрийских СМИ появилась информация о том, что бывший офицер в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.



Ранее «Ридус» писал о том, что 9 ноября 2018 года стало известно о задержании в Австрии отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении почти двадцати лет. По версии следствия, с конца 90-х годов он передавал российским военным разведчикам информацию о миграционном кризисе, а также о военной авиации и артиллерийских системах. Сообщалось, что за свои услуги полковник получил почти 300 тысяч евро. В отношении 70-летнего задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

